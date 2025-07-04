На трассе М-5 под Рязанью фура врезалась в отбойник, образовалась пробка

По словам очевидцев, авария случилась 4 июля на 165-м км трассы М-5 в деревне Высокое Рыбновского района в сторону Рязани. Отмечается, что большегруз въехал в отбойник, водитель жив. «Топливо разлито на всю дорогу», — добавили очевидцы.