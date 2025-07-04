На трассе М-5 под Рязанью фура врезалась в отбойник, образовалась пробка
По словам очевидцев, авария случилась 4 июля на 165-м км трассы М-5 в деревне Высокое Рыбновского района в сторону Рязани. Отмечается, что большегруз въехал в отбойник, водитель жив. «Топливо разлито на всю дорогу», — добавили очевидцы.
На рязанской трассе М-5 фура врезалась в отбойник, образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «M5 Ural Team».
По словам очевидцев, авария случилась 4 июля на 165-м км трассы М-5 в деревне Высокое Рыбновского района в сторону Рязани.
Отмечается, что большегруз въехал в отбойник, водитель жив.
«Топливо разлито на всю дорогу», — добавили очевидцы.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на месте происшествия образовалась пробка.
Фото и видео: Telegram-канал «M5 Ural Team»