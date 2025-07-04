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На пяти улицах Рязани отключили холодную воду
В пятницу, 4 июля, c 09:20 до 15:00 ресурса не будет по адресам: улица Бронная, дома №№ 2, 2 корп.1, 4;улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корп.1, 13 корп.2, 13 корп.3, 14, 14 корп.1, 15, 16, 16 корп.1, 17, 18, 18 корп.1, 19, 20, 21;улица Октябрьская, дома №№ 56, 58, 58 корп.1, 60, 60 корп.1, 64/22;улица Энгельса, дома №№ 28, 53. Помимо этого, до 13:00 холодную воду отключили на улице Электрозаводской. Ресурса временно нет в домах №№ 1, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

В пятницу, 4 июля, c 09:20 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Бронная, дома №№ 2, 2 корп.1, 4;
  • улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корп.1, 13 корп.2, 13 корп.3, 14, 14 корп.1, 15, 16, 16 корп.1, 17, 18, 18 корп.1, 19, 20, 21;
  • улица Октябрьская, дома №№ 56, 58, 58 корп.1, 60, 60 корп.1, 64/22;
  • улица Энгельса, дома №№ 28, 53.

Помимо этого, до 13:00 холодную воду отключили на улице Электрозаводской. Ресурса временно нет в домах №№ 1, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.