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Молодая жительница Касимова получила квартиру по программе для детей-сирот
4 июля жительница Касимовского округа Анна Дорохова стала обладательницей собственной квартиры благодаря программе приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в ИД «Пресса». Ключи и документы молодой девушке вручил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов. Анна, которой в январе исполнилось 18 лет, получила однокомнатную квартиру площадью 33,7 квадратных метра в трехэтажном доме на улице Окружной в Касимове. Девушка в восторге от своего нового жилья. Она отметила, что не ожидала стать обладательницей квартиры так быстро. «Мне очень понравилась квартира, она уютная и просторная, с стильными обоями и современным ремонтом. Теперь буду потихоньку приобретать мебель», — поделилась Анна. Девушка также рассказала о своей семье, отметив, что бабушка и дедушка воспитывают ее и брата с ранних лет. Они стали для нее самыми близкими и дорогими людьми. «Жалко только, что сегодня бабушка на работе и не может вместе со мной порадоваться. Обязательно покажу ей квартиру, когда будет возможность», — добавила она. Анна сейчас учится на четвертом курсе Касимовского нефтегазового колледжа и планирует обустроить свою новую квартиру до начала учебного года.

4 июля жительница Касимовского округа Анна Дорохова стала обладательницей собственной квартиры благодаря программе приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в ИД «Пресса».

Ключи и документы молодой девушке вручил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

Анна, которой в январе исполнилось 18 лет, получила однокомнатную квартиру площадью 33,7 квадратных метра в трехэтажном доме на улице Окружной в Касимове. Девушка в восторге от своего нового жилья. Она отметила, что не ожидала стать обладательницей квартиры так быстро.

«Мне очень понравилась квартира, она уютная и просторная, с стильными обоями и современным ремонтом. Теперь буду потихоньку приобретать мебель», — поделилась Анна.

Девушка также рассказала о своей семье, отметив, что бабушка и дедушка воспитывают ее и брата с ранних лет. Они стали для нее самыми близкими и дорогими людьми.

«Жалко только, что сегодня бабушка на работе и не может вместе со мной порадоваться. Обязательно покажу ей квартиру, когда будет возможность», — добавила она.

Анна сейчас учится на четвертом курсе Касимовского нефтегазового колледжа и планирует обустроить свою новую квартиру до начала учебного года.

Фото: ИД «Пресса»