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Минсельхоз предложил рязанцам вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей
Больше всего руководители хозяйств готовы платить агрономам. В ООО «Разбердеевское» Спасского района специалистам предлагают зарплаты до 121 тысячи рублей. Агрономам ИП Белова в Спасском районе готовы платить 150 тысяч рублей. Зоотехникам предлагают вакансии с заработком в 80 тысяч рублей. Специалисты требуются в ООО «АПК «Русь» Рыбновского района и ООО «Приокское мясо» Спасского района.

Минсельхоз предложил рязанцам вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей. Информация о вакансиях опубликована на сайте регионального ведомства.

По данным минсельхоза, в Рязанской области имеется 1003 вакансий для работы в сельском хозяйстве, из них 401 с предоставлением жилья.

Больше всего руководители хозяйств готовы платить агрономам. В ООО «Разбердеевское» Спасского района специалистам предлагают зарплаты до 121 тысячи рублей. Агрономам ИП Белова в Спасском районе готовы платить 150 тысяч рублей.

Зоотехникам предлагают вакансии с заработком в 80 тысяч рублей. Специалисты требуются в ООО «АПК «Русь» Рыбновского района и ООО «Приокское мясо» Спасского района.

Ветеринарным врачам предлагают более 100 тысяч рублей. Они требуются в ООО «АПК-Рязань» Кораблинского округа.

Инженеру и инженеру-механику в регионе готовы предложить зарплаты до 110 тысяч рублей. Они требуются в ООО «Малинищи» Пронского района и в ООО «АПК Рязань-Агро» Скопинского района.

От 80 тысяч рублей могут получать: оператор машинного доения в колхозе имени Ленина Старожиловского района, механизаторы и трактористы в АО «Октябрьское» Пронского района, в ООО «Авангард» Рязанского района и АО «Рязанский свинокомплекс» Рязанского района.