МЧС назвало общую сумму штрафов рязанцев за нарушения пожарной безопасности

В первом полугодии 2025 года в Рязанской области возбудили 700 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности. Из них 309 дел касаются граждан, 283 — должностных лиц, 96 — юридических лиц и 12 — индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Рязанской области. Среди выявленных нарушений 587 дел зарегистрированы в обычных условиях, а 48 — в условиях особого противопожарного режима. Также 11 дел были инициированы из-за нарушений, приведших к пожару и ущербу чужому имуществу или здоровью людей. В результате рассмотрения дел назначено 85 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 1 миллион 702 тысячи 500 рублей, а также вынесено 448 предупреждений за неисполнение предписаний и неуплату штрафов.

В первом полугодии 2025 года в Рязанской области возбудили 700 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности. Из них 309 дел касаются граждан, 283 — должностных лиц, 96 — юридических лиц и 12 — индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Рязанской области.

Среди выявленных нарушений 587 дел зарегистрированы в обычных условиях, а 48 — в условиях особого противопожарного режима. Также 11 дел были инициированы из-за нарушений, приведших к пожару и ущербу чужому имуществу или здоровью людей.

В результате рассмотрения дел назначено 85 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 1 миллион 702 тысячи 500 рублей, а также вынесено 448 предупреждений за неисполнение предписаний и неуплату штрафов.