Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Сразу два семейных фестиваля пройдет в субботу — в нижнем городском саду пройдет фестиваль «Мампус и его друзья», а в Лесопарке — фестиваль «Вместе».

На рязанской ВДНХ рязанцев и гостей города ждет «Танцевальный городок».

На летней эстраде парка имени Гагарина состоится праздник, посвященный дню семьи, любви и верности «Лебединая верность».

В центре современного искусства «Штаб» начала работу выставка «Стыки времени».

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