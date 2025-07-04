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Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
14 737
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
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Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
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Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Сразу два семейных фестиваля пройдет в субботу — в нижнем городском саду пройдет фестиваль «Мампус и его друзья», а в Лесопарке — фестиваль «Вместе».

На рязанской ВДНХ рязанцев и гостей города ждет «Танцевальный городок».

На летней эстраде парка имени Гагарина состоится праздник, посвященный дню семьи, любви и верности «Лебединая верность».

В центре современного искусства «Штаб» начала работу выставка «Стыки времени».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».