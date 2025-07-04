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Команда ГРПЗ стала победителем областного Фестиваля корпоративного спорта

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняла участие в Фестивале корпоративного спорта Рязанской области и заняла первое место в общекомандном зачете.

Сборная ГРПЗ в составе 30 человек приняла участие в восьми спортивных дисциплинах: мини-футбол, баскетбол 3×3, гиревой спорт, плавание, дартс, настольный теннис, легкая атлетика, пулевая стрельба.

Заводские сборные по плаванию, мини-футболу и дартсу заняли первые командные места. На вторую ступень пьедестала почета взошли команды по настольному теннису и баскетболу 3×3. В соревнованиях по гиревому спорту заводская команда заняла третье место.

В личных соревнованиях заводские спортсмены завоевали 11 медалей. Так, специалист ГРПЗ Павел Кашаев победил в соревнованиях по плаванию, в этой же дисциплине инженер по комплектации оборудования и материалов Станислав Загинайко и инженер-конструктор 3 категории Юлия Мельник стали серебряными призерами.

В настольном теннисе отличился наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Василий Пасько, заняв первое место. Серебро в личном зачете по пулевой стрельбе завоевала специалист Юлия Шамина.

Успешно выступили и спортсмены-гиревики: золото в этой дисциплине завоевал слесарь-ремонтник Роман Тарасов, серебро — у регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дмитрия Небольсина и начальника сборочно-монтажного цеха Николая Абрамкина.

На первую и вторую ступени пьедестала почета в легкой атлетике поднялись соответственно инженер-технолог Ирина Фролова и инженер-конструктор Сергей Кубиков, а в дартсе серебро завоевала инструктор-методист по физкультуре и спорту Наталья Булаева.

«Мы всецело поддерживаем стремление заводчан к занятиям спортом, — отметил генеральный директор Борис Виноградов. — И гордимся нашими сотрудниками, которые в очередной раз проявили энтузиазм, целеустремленность и упорство и пополнили копилку завода новыми достижениями! Поздравляю сборную с заслуженной победой!».

Фестиваль корпоративного спорта организован Министерством спорта Рязанской области в рамках федеральной программы «Спорт России». За звание лучших боролись команды 15 предприятий региона.