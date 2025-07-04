Госдума рассмотрит законопроект о повышении пошлин за услуги ГАИ

Госдума рассмотрит законопроект о повышении пошлин за услуги Госавтоинспекции. Об этом пишет ТАСС.
Согласно инициативе, стоимость получения водительских удостоверений увеличится вдвое: за документ старого образца придется заплатить 4 тысячи рублей, а за новое удостоверение — 6 тысяч рублей.
Также возрастет плата за паспорт транспортного средства (ПТС): она составит 1,2 тысячи рублей, что в полтора раза больше текущей суммы. Стоимость внесения изменений в ПТС увеличится с 350 до 525 рублей.
Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) также будет проиндексирована: при оформлении документа на бумажном носителе она возрастет с 500 до 1,5 тысячи рублей, а на пластиковом — с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.
Пошлина за выдачу государственных номеров на автомобиль вырастет с 2 до 3 тысяч рублей.