Центробанк ограничит период действия карт россиян с истекшим сроком годности

Центральный банк России планирует ограничить срок действия карт с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину. Это решение было принято в свете снижения количества карт с истекшим сроком действия и с целью борьбы с мошенничеством. По словам Бакиной, ранее было принято решение о продлении срока действия карт, чтобы пользователи могли продолжать их использовать в условиях ограничений, вызванных уходом международных платежных систем Visa и Mastercard из России. Однако сейчас, когда банки постепенно заменяют карты с истекшим сроком, необходимость в этом подходе отпадает. «Мы заранее объявим срок ограничения, чтобы банки могли завершить использование оставшихся карт», — отметила она. Важно отметить, что часть операций по картам «Мир» с истекшим сроком будет ограничена, и окончательное решение может быть принято до февраля 2026 года. Ранее в 2022 году НСПК и банки продлили сроки работы карт или сделали их бессрочными из-за риска дефицита пластика и чипов на фоне санкций. Операции по этим картам продолжают обрабатываться внутри России благодаря НСПК.

Центральный банк России планирует ограничить срок действия карт с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

Это решение было принято в свете снижения количества карт с истекшим сроком действия и с целью борьбы с мошенничеством.

По словам Бакиной, ранее было принято решение о продлении срока действия карт, чтобы пользователи могли продолжать их использовать в условиях ограничений, вызванных уходом международных платежных систем Visa и Mastercard из России. Однако сейчас, когда банки постепенно заменяют карты с истекшим сроком, необходимость в этом подходе отпадает.

«Мы заранее объявим срок ограничения, чтобы банки могли завершить использование оставшихся карт», — отметила она. Важно отметить, что часть операций по картам «Мир» с истекшим сроком будет ограничена, и окончательное решение может быть принято до февраля 2026 года.

Ранее в 2022 году НСПК и банки продлили сроки работы карт или сделали их бессрочными из-за риска дефицита пластика и чипов на фоне санкций. Операции по этим картам продолжают обрабатываться внутри России благодаря НСПК.