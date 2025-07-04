Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
25°
Сбт, 05
20°
Вск, 06
18°
ЦБ USD 78.78 0.13 04/07
ЦБ EUR 93.13 0.45 04/07
Нал. USD 80.00 / 80.65 04/07 15:00
Нал. EUR 92.86 / 93.47 04/07 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
14 459
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
6 907
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 277
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 254
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Центробанк ограничит период действия карт россиян с истекшим сроком годности
Центральный банк России планирует ограничить срок действия карт с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину. Это решение было принято в свете снижения количества карт с истекшим сроком действия и с целью борьбы с мошенничеством. По словам Бакиной, ранее было принято решение о продлении срока действия карт, чтобы пользователи могли продолжать их использовать в условиях ограничений, вызванных уходом международных платежных систем Visa и Mastercard из России. Однако сейчас, когда банки постепенно заменяют карты с истекшим сроком, необходимость в этом подходе отпадает. «Мы заранее объявим срок ограничения, чтобы банки могли завершить использование оставшихся карт», — отметила она. Важно отметить, что часть операций по картам «Мир» с истекшим сроком будет ограничена, и окончательное решение может быть принято до февраля 2026 года. Ранее в 2022 году НСПК и банки продлили сроки работы карт или сделали их бессрочными из-за риска дефицита пластика и чипов на фоне санкций. Операции по этим картам продолжают обрабатываться внутри России благодаря НСПК.

Центральный банк России планирует ограничить срок действия карт с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

Это решение было принято в свете снижения количества карт с истекшим сроком действия и с целью борьбы с мошенничеством.

По словам Бакиной, ранее было принято решение о продлении срока действия карт, чтобы пользователи могли продолжать их использовать в условиях ограничений, вызванных уходом международных платежных систем Visa и Mastercard из России. Однако сейчас, когда банки постепенно заменяют карты с истекшим сроком, необходимость в этом подходе отпадает.

«Мы заранее объявим срок ограничения, чтобы банки могли завершить использование оставшихся карт», — отметила она. Важно отметить, что часть операций по картам «Мир» с истекшим сроком будет ограничена, и окончательное решение может быть принято до февраля 2026 года.

Ранее в 2022 году НСПК и банки продлили сроки работы карт или сделали их бессрочными из-за риска дефицита пластика и чипов на фоне санкций. Операции по этим картам продолжают обрабатываться внутри России благодаря НСПК.