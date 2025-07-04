Более 1 700 рязанских семей улучшили свои жилищные условия с помощью маткапитала

1 734 семьи воспользовались поддержкой материнского капитала, что составляет около 45% всех заявлений на получение маткапитала в этом году. Об этом сообщила пресс-служба ОСФР по Рязанской области. С начала года на улучшение жилищных условий было направлено свыше 1 миллиарда 153 миллионов рублей, что является 81,6% от общего объема средств, выделенных на материнский капитал. Согласно действующему законодательству, средства маткапитала можно использовать для улучшения жилищных условий после достижения трехлетнего возраста ребенка, в связи с рождением которого был получен сертификат. Исключение составляют случаи, когда средства направляются на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос — в этом случае использование капитала возможно сразу после рождения или усыновления ребенка. С апреля 2020 года семьи могут подавать заявления на использование маткапитала непосредственно в банках, что значительно ускоряет процесс получения средств. Размер материнского капитала для первого ребенка составляет 690 266,95 рублей, а доплата за второго ребенка увеличена до 221 895,14 рублей.

1 734 семьи воспользовались поддержкой материнского капитала, что составляет около 45% всех заявлений на получение маткапитала в этом году. Об этом сообщила пресс-служба ОСФР по Рязанской области.

С начала года на улучшение жилищных условий было направлено свыше 1 миллиарда 153 миллионов рублей, что является 81,6% от общего объема средств, выделенных на материнский капитал.

Согласно действующему законодательству, средства маткапитала можно использовать для улучшения жилищных условий после достижения трехлетнего возраста ребенка, в связи с рождением которого был получен сертификат. Исключение составляют случаи, когда средства направляются на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос — в этом случае использование капитала возможно сразу после рождения или усыновления ребенка.

С апреля 2020 года семьи могут подавать заявления на использование маткапитала непосредственно в банках, что значительно ускоряет процесс получения средств. Размер материнского капитала для первого ребенка составляет 690 266,95 рублей, а доплата за второго ребенка увеличена до 221 895,14 рублей.