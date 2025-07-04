Аналитики определили самые популярные у россиян направления летнего отдыха

Названы самые популярные у россиян направления летнего отдыха. Об этом рассказали аналитики ВТБ, основываясь на данных ИИ-сервиса банка «Геоплатформа».

Самыми дорогостоящими местами летнего отдыха стали Сочи, Анапа, город-курорт в Алтайском крае Белокуриха, Ялта и Владивосток. Наиболее популярные для поездок — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Анапа.

Так, например, в Сочи средняя величина расходов составляет 2 482 руб. в день на человека. В Анапе россияне тратят порядка 2 197 руб. в день, в Белокурихе — 2 132 руб. В этих городах средняя продолжительность летнего отдыха составляет 11 дней. В Ялту в среднем едут на 12 дней и тратят по 2 020 руб. в сутки. Путешествие во Владивосток обычно составляет 14 дней, а на карманные расходы туристы направляют 1 533 руб. в день на человека.

Согласно данным аналитиков, чаще всего летом на отдых отправляются жители столицы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарская края. На них приходится до 50% от всех путешествий по стране.

«Используя статистику и технологии искусственного интеллекта, банки сопоставляют различные типы данных и выявляют поведенческие закономерности россиян. На основе полученной аналитики алгоритмы ИИ поддерживают принятие решений о развитии филиальной сети и инфраструктуры банкоматов, финансировании строительства, предоставлении жилищных кредитов и других направлениях. Это позволяет банкам повышать качество обслуживания и предлагать клиентам более релевантные решения», — сообщил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.