30-летнего рязанца осудили за хранение конопли

Отмечается, что осенью 2024 года подсудимый нарвал дикорастущую коноплю, высушил ее, расфасовал по емкостям и пакетам и спрятал. Общая масса запрещенных веществ в высушенном виде составила 168,23 грамма. Наркотики обнаружили полицейские и изъяли. Мужчина признал вину. Райсуд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков (статья 228 УК РФ часть 2). Злоумышленнику назначили один год принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме этого, его лишили водительских прав на 2 года 9 месяцев из-за непогашенной судимости по статье 264.1 части 2 УК РФ.

30-летнего жителя Сараев осудили за хранение конопли. Об этом 4 июля сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что осенью 2024 года подсудимый нарвал дикорастущую коноплю, высушил ее, расфасовал по емкостям и пакетам и спрятал. Общая масса запрещенных веществ в высушенном виде составила 168,23 грамма.

Наркотики обнаружили полицейские и изъяли.

Мужчина признал вину. Райсуд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков (статья 228 УК РФ часть 2).

Злоумышленнику назначили один год принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме этого, его лишили водительских прав на 2 года 9 месяцев из-за непогашенной судимости по статье 264.1 части 2 УК РФ.