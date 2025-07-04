Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
25°
Сбт, 05
20°
Вск, 06
18°
ЦБ USD 78.84 0.06 05/07
ЦБ EUR 93.01 -0.12 05/07
Нал. USD 80.00 / 80.70 04/07 17:50
Нал. EUR 92.86 / 93.99 04/07 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
14 562
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
6 957
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 296
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 274
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
30-летнего рязанца осудили за хранение конопли
Отмечается, что осенью 2024 года подсудимый нарвал дикорастущую коноплю, высушил ее, расфасовал по емкостям и пакетам и спрятал. Общая масса запрещенных веществ в высушенном виде составила 168,23 грамма. Наркотики обнаружили полицейские и изъяли. Мужчина признал вину. Райсуд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков (статья 228 УК РФ часть 2). Злоумышленнику назначили один год принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме этого, его лишили водительских прав на 2 года 9 месяцев из-за непогашенной судимости по статье 264.1 части 2 УК РФ.

30-летнего жителя Сараев осудили за хранение конопли. Об этом 4 июля сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что осенью 2024 года подсудимый нарвал дикорастущую коноплю, высушил ее, расфасовал по емкостям и пакетам и спрятал. Общая масса запрещенных веществ в высушенном виде составила 168,23 грамма.

Наркотики обнаружили полицейские и изъяли.

Мужчина признал вину. Райсуд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков (статья 228 УК РФ часть 2).

Злоумышленнику назначили один год принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме этого, его лишили водительских прав на 2 года 9 месяцев из-за непогашенной судимости по статье 264.1 части 2 УК РФ.