Жителей скопинского села предупредили о фейках от имени МКП «Водосток»

По данным администрации, мошенники на территории села Фатьяновка распространяют информацию о том, что ресурсоснабжающая организация МКП «Водосток» на платной основе проводит проверку сетей водоснабжения и что необходимо собирать деньги. «МКП „Водосток“ проводит контрольные мероприятия по проверке счётчиков и выявлению несанкционированных врезок БЕСПЛАТНО! Если у Вас просят деньги от имени МКП „Водосток“, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (920) 986-23-78 и сообщите об этом. Не поддавайтесь на уловки мошенников». — отметили в посте.

Жителей скопинского села предупредили о фейках от имени МКП «Водосток». Об этом сообщает администрация Скопинского района.

По данным администрации, мошенники на территории села Фатьяновка распространяют информацию о том, что ресурсоснабжающая организация МКП «Водосток» на платной основе проводит проверку сетей водоснабжения и что необходимо собирать деньги.