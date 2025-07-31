За сутки в Рязанской области сгорели две хозпостройки и гараж

В ночь на 30 июля хозяйственная постройка сгорела в селе Павловка Спасского района. Ее тушили 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 66 квадратных метров. Днем 30 июля в Сасове загорелся гараж. Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники. Вечером 30 июля хозяйственную постройку тушили в Скопине. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его тушили 8 человек, 2 единицы техники.

За сутки в Рязанской области сгорели две хозпостройки и гараж. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ночь на 30 июля хозяйственная постройка сгорела в селе Павловка Спасского района. Ее тушили 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 66 квадратных метров.

Днем 30 июля в Сасове загорелся гараж. Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники.

Вечером 30 июля хозяйственную постройку тушили в Скопине. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его тушили 8 человек, 2 единицы техники.