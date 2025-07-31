В Туме продолжается создание мурала в честь узкоколейной железной дороги
В посёлке Тума продолжается работа над муралом, посвящённым узкоколейной железной дороге. Художник почти завершил эскиз на одной стороне трансформаторной подстанции, и жители уже могут оценить его творение. По информации МЦУ Клепиковского района, это только начало: автор планирует вскоре приступить ко второй части мурала.
В посёлке Тума продолжается работа над муралом, посвящённым узкоколейной железной дороге. Художник почти завершил эскиз на одной стороне трансформаторной подстанции, и жители уже могут оценить его творение.
По информации МЦУ Клепиковского района, это только начало: автор планирует вскоре приступить ко второй части мурала.
Фото: Клепиковский муниципальный район