Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
28°
Сбт, 02
23°
Вск, 03
27°
ЦБ USD 80.32 -1.51 01/08
ЦБ EUR 91.88 -3.07 01/08
Нал. USD 81.40 / 81.98 31/07 18:30
Нал. EUR 94.30 / 95.44 31/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 569
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 596
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
7 002
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 817
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Туме продолжается создание мурала в честь узкоколейной железной дороги
В посёлке Тума продолжается работа над муралом, посвящённым узкоколейной железной дороге. Художник почти завершил эскиз на одной стороне трансформаторной подстанции, и жители уже могут оценить его творение. По информации МЦУ Клепиковского района, это только начало: автор планирует вскоре приступить ко второй части мурала.

В посёлке Тума продолжается работа над муралом, посвящённым узкоколейной железной дороге. Художник почти завершил эскиз на одной стороне трансформаторной подстанции, и жители уже могут оценить его творение.

По информации МЦУ Клепиковского района, это только начало: автор планирует вскоре приступить ко второй части мурала.

Фото: Клепиковский муниципальный район