В Шацком районе нашли очаги конопли
В конце июля специалисты управления Россельхознадзора обследовали вблизи села Большой Пролом Шацкого района земельный участок, относящийся к неразграниченной государственной собственности. На территории обнаружили дикорастущую коноплю на общей площади 3 га. Информацию направили в полицию и администрацию района.
В Шацком районе нашли очаги конопли. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
В конце июля специалисты управления обследовали вблизи села Большой Пролом Шацкого района земельный участок, относящийся к неразграниченной государственной собственности. На территории обнаружили дикорастущую коноплю на общей площади 3 га.
Информацию направили в полицию и администрацию района.