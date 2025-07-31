В Шацком районе нашли очаги конопли

В конце июля специалисты управления Россельхознадзора обследовали вблизи села Большой Пролом Шацкого района земельный участок, относящийся к неразграниченной государственной собственности. На территории обнаружили дикорастущую коноплю на общей площади 3 га. Информацию направили в полицию и администрацию района.