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В рязанскую колонию хотели пронести телефоны в канистре из-под «незамерзайки»
Инцидент произошел вечером 30 июля. Сотрудники учреждения заметили мужчину, который «вел себя подозрительно». Отмечается, что он пытался перебросить на территорию режимной зоны телефоны. Курьера задержали. Изъято восемь сотовых телефонов и четырнадцать сим-карт. Личности «заказчиков» устанавливаются.

В ИК-5 пресекли хотели пронести телефоны в канистре из-под «незамерзайки». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Инцидент произошел вечером 30 июля. Сотрудники учреждения заметили мужчину, который «вел себя подозрительно». Отмечается, что он пытался перебросить на территорию режимной зоны телефоны.

Курьера задержали. Изъято восемь сотовых телефонов и четырнадцать сим-карт. Личности «заказчиков» устанавливаются.