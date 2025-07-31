В Рязани случилась авария с участием «Рено»

ДТП произошло в четверг, 31 июля, возле Мясокомбината. На месте происшествия работала полиция. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.