В Рязани случилась авария с участием «Рено»
ДТП произошло в четверг, 31 июля, возле Мясокомбината. На месте происшествия работала полиция. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.
В Рязани случилась авария. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП с участием «Рено» произошло в четверг, 31 июля, возле Мясокомбината.
На месте происшествия работала полиция.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.