В Рязани массово снизят подачу холодной воды
В связи с проведением переврезки на водоводе c 22:00 31 июля до 6:00 1 августа снизят подачу холодной воды по адресам: улица 1-е Бутырки; Борки, 1-й район, 2-й район, 3-й район, 4-й район, 5-й район, 6-й район, 7-й район, 8-й район, 9-й район, 10-й район, 11-й район, 12-й район; улица 2-е Бутырки; улица 3-и Бутырки; улица Каширина; улица Кудрявцева; поселок Шпалозавода; улица Павлова; Первомайский проспект (от улицы Вокзальной до улицы Типанова); улица Пожалостина; улица Семинарская; улица Солнечная; улица Сенная; улица С. Середы.
В Рязани массово снизят подачу холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
В связи с проведением переврезки на водоводе c 22:00 31 июля до 6:00 1 августа снизят подачу холодной воды по адресам:
- улица 1-е Бутырки;
- Борки, 1-й район, 2-й район, 3-й район, 4-й район, 5-й район, 6-й район, 7-й район, 8-й район, 9-й район, 10-й район, 11-й район, 12-й район;
- улица 2-е Бутырки;
- улица 3-и Бутырки;
- улица Каширина;
- улица Кудрявцева;
- поселок Шпалозавода;
- улица Павлова;
- Первомайский проспект (от улицы Вокзальной до улицы Типанова);
- улица Пожалостина;
- улица Семинарская;
- улица Солнечная;
- улица Сенная;
- улица С. Середы;
- улица 1-я, 2-я Железнодорожная;
- улица Дзержинского;
- улица Вокзальная;
- улица Профессора Никулина;
- Троллейбусный переулок;
- улица Пушкина;
- улица Шевченко;
- улица Димитрова;
- проезд Завражнова;
- улица Гагарина;
- улица Татарская (от ул.1-я Железнодорожная до ул. Пушкина);
- улица Стройкова;
- Октябрьский городок;
- улица Ленинского комсомола (от ул.2-я Железнодорожная до ул.9-я Линия);
- улица Керамзавода;
- улица Островского;
- улица Высоковольтная;
- улицы с 1-й по 14-я Линия;
- 1-й, 2-й Мопровский переулок.