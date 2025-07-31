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В Рязани массово снизят подачу холодной воды
В связи с проведением переврезки на водоводе c 22:00 31 июля до 6:00 1 августа снизят подачу холодной воды по адресам: улица 1-е Бутырки; Борки, 1-й район, 2-й район, 3-й район, 4-й район, 5-й район, 6-й район, 7-й район, 8-й район, 9-й район, 10-й район, 11-й район, 12-й район; улица 2-е Бутырки; улица 3-и Бутырки; улица Каширина; улица Кудрявцева; поселок Шпалозавода; улица Павлова; Первомайский проспект (от улицы Вокзальной до улицы Типанова); улица Пожалостина; улица Семинарская; улица Солнечная; улица Сенная; улица С. Середы.

В Рязани массово снизят подачу холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

В связи с проведением переврезки на водоводе c 22:00 31 июля до 6:00 1 августа снизят подачу холодной воды по адресам:

  • улица 1-е Бутырки;
  • Борки, 1-й район, 2-й район, 3-й район, 4-й район, 5-й район, 6-й район, 7-й район, 8-й район, 9-й район, 10-й район, 11-й район, 12-й район;
  • улица 2-е Бутырки;
  • улица 3-и Бутырки;
  • улица Каширина;
  • улица Кудрявцева;
  • поселок Шпалозавода;
  • улица Павлова;
  • Первомайский проспект (от улицы Вокзальной до улицы Типанова);
  • улица Пожалостина;
  • улица Семинарская;
  • улица Солнечная;
  • улица Сенная;
  • улица С. Середы;
  • улица 1-я, 2-я Железнодорожная;
  • улица Дзержинского;
  • улица Вокзальная;
  • улица Профессора Никулина;
  • Троллейбусный переулок;
  • улица Пушкина;
  • улица Шевченко;
  • улица Димитрова;
  • проезд Завражнова;
  • улица Гагарина;
  • улица Татарская (от ул.1-я Железнодорожная до ул. Пушкина);
  • улица Стройкова;
  • Октябрьский городок;
  • улица Ленинского комсомола (от ул.2-я Железнодорожная до ул.9-я Линия);
  • улица Керамзавода;
  • улица Островского;
  • улица Высоковольтная;
  • улицы с 1-й по 14-я Линия;
  • 1-й, 2-й Мопровский переулок.