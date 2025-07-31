В Рязани массово снизят подачу холодной воды

В связи с проведением переврезки на водоводе c 22:00 31 июля до 6:00 1 августа снизят подачу холодной воды по адресам: улица 1-е Бутырки; Борки, 1-й район, 2-й район, 3-й район, 4-й район, 5-й район, 6-й район, 7-й район, 8-й район, 9-й район, 10-й район, 11-й район, 12-й район; улица 2-е Бутырки; улица 3-и Бутырки; улица Каширина; улица Кудрявцева; поселок Шпалозавода; улица Павлова; Первомайский проспект (от улицы Вокзальной до улицы Типанова); улица Пожалостина; улица Семинарская; улица Солнечная; улица Сенная; улица С. Середы.