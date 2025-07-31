В России признали использование VPN при преступлениях отягчающим обстоятельством

Президент России Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий наказания за использование VPN при совершении преступлений и устанавливающий ответственность за передачу данных для регистрации на интернет-ресурсах. Документ добавляет новый пункт в Уголовный кодекс, предусматривающий увеличение сроков наказаний при использовании виртуальных частных сетей. Нарушителям грозит штраф до 700 тыс. руб., принудительные работы или тюремное заключение сроком до трёх лет. Для иностранных чиновников и сотрудников международных организаций, нарушающих порядок сотрудничества с российскими властями, предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за использование VPN как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений. Новый закон также устанавливает наказание за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации на интернет-ресурсах.

Документ, опубликованный на официальном сайте правовых актов, дополняет статью 63 Уголовного кодекса РФ. Согласно новому пункту, использование программно-аппаратных средств доступа к ограниченным информационным ресурсам будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.

Закон также вводит штрафы до 700 тысяч рублей за организацию передачи сотовых номеров или информации для регистрации на сайтах, если эти действия совершены из корыстных побуждений или с целью совершения другого преступления. За такие деяния предусмотрены также лишение права занимать определенные должности, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы для иностранных должностных лиц или представителей международных организаций, которые нарушают правила взаимодействия с российскими органами власти при проведении следственных мероприятий на территории России.