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В России предложили ввести предельные цены на гостиницы в туристический сезон
В России предлагается ввести предельные цены на гостиницы в высокий сезон и усилить контроль ФАС над ценами. Депутат Дмитрий Гусев считает необходимым развитие инфраструктуры и увеличение числа отелей для повышения конкуренции. Предложили установить разные максимальные тарифы в зависимости от категории отеля и региона, чтобы избежать необоснованного роста цен. Вопрос о постоянном регулировании цен требует детальной проработки. Сейчас стоимость недельного пребывания в трехзвездочной гостинице сравнима с ценой тура «все включено».

В России назрела необходимость введения предельных цен на гостиничные номера в туристический сезон, а также ужесточения контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

Он подчеркнул, что введение предельных цен поможет в борьбе с необоснованным повышением цен на проживание в гостиницах во время летних отпусков. Он предложил активно развивать гостиничную инфраструктуру и увеличивать количество отелей для усиления конкуренции. По его мнению, необходимо рассмотреть возможность введения предельных цен в зависимости от звездности отеля и региона, чтобы предотвратить завышение цен.

«Важно, чтобы такие меры учитывали условия проживания и не подрывали рыночные механизмы. ФАС должна усилить контроль за возможными сговорами между владельцами гостиниц или сетями, которые приводят к искусственному росту цен», — отметил Гусев.

Депутат также добавил, что вопрос о закреплении этих норм на постоянной основе требует тщательной проработки. На данный момент цены на номера в гостиницах российских курортных городов сопоставимы со стоимостью путевки «все включено». Например, стандартная комната в трехзвездочном отеле на шесть дней может стоить около 120 тыс. рублей.

Кроме того, в летний период туристы сталкиваются с нехваткой мест в поездах. Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков призвал запретить одиноким гражданам выкупать купе целиком, чтобы обеспечить места для семей с детьми, которые вынуждены покупать билеты по завышенным тарифам. Соответствующее обращение было направлено в Госдуму.