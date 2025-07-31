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В поликлинике рязанского кардиодиспансера появился новый спирограф
Спирограф применяется для определения дыхательной способности пациентов. Аппарат измеряет объема воздуха, поступающего из легких при наибольшем выдохе после наибольшего вдоха. Отмечается, что с помощью прибора медики смогут оценивать объем легких пациентов, диагностировать бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, другие заболевания, выявлять патологии дыхательной системы на ранних стадиях.

В поликлинике рязанского кардиодиспансера появился новый спирограф. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

Спирограф применяется для определения дыхательной способности пациентов. Аппарат измеряет объема воздуха, поступающего из легких при наибольшем выдохе после наибольшего вдоха.

Отмечается, что с помощью прибора медики смогут оценивать объем легких пациентов, диагностировать бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, другие заболевания, выявлять патологии дыхательной системы на ранних стадиях.

«Оснащение поликлиники современной техникой способствует повышению качества первичной медпомощи. С появлением нового спирографа наши сотрудники смогут проводить более точную и своевременную диагностику заболеваний органов дыхания пациентов. Это, в свою очередь, позволит оперативно назначать эффективное лечение», — отметила главврач кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Анастасия Филимонова.