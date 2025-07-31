В Microsoft рассказали, как ИИ повлияло на профессии людей

Инженеры корпорации Microsoft провели исследование, в котором подтвердили, что искусственный интеллект (ИИ) находит наибольшее применение среди представителей интеллектуальных профессий. Как сообщает издание The Register, специалисты компании проанализировали поисковые запросы в Bing и выяснили, что инструменты ИИ чаще всего используются для написания и редактирования текстов.
При этом исследование показало, что рабочие профессии, связанные с физическим трудом, практически не обращаются к нейросетям. Ученые отметили, что, хотя может возникнуть соблазн предположить, что ИИ в первую очередь угрожает интеллектуальным профессиям, влияние новых технологий на бизнес в целом трудно предсказать и часто противоречит здравому смыслу.
Старший научный сотрудник Microsoft Киран Томлинсон подчеркнул, что нейросети помогают в выполнении множества задач, связанных с исследованиями и коммуникациями, однако это не означает, что ИИ способен полностью заменить какую-либо отдельную профессию. Более того, развитие технологий может привести к созданию новых рабочих мест. В качестве примера он привел исследование 2015 года, которое показало, что распространение банкоматов способствовало увеличению числа банковских отделений и кассиров.
Согласно данным исследования, наиболее активными пользователями ИИ являются переводчики, авторы текстов и писатели, историки и телефонные операторы. В то же время операторы лесозаготовительного оборудования, санитары и производители литейных форм реже всего используют нейросети в своей работе.