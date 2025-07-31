Студенты факультета почвоведения МГУ получили профессиональный опыт на базе РГАТУ

С 23 по 30 июля РГАТУ имени П. А. Костычева в очередной раз предоставил возможность получения профессионального опыта по программе «Почвоведение с основами геологии» студентам факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Научная работа, проводимая сотрудниками кафедры по изучению почв — многолетняя. Это обеспечивает в итоге создание ценного научного наследия, формирование научной школы и подготовку высококвалифицированных специалистов, а также обеспечивает решение важных практических задач в области землепользования и охраны окружающей среды.

Мы стремимся не только передавать знания, но и вовлекать талантливых студентов в реальные проекты, давая им возможность проявить себя, что является важным вкладом в развитие почвенной науки и устойчивое развитие региона», — отметил заведующий кафедрой агрономии и защиты растений, профессор Дмитрий Виноградов, принимая коллег из МГУ.

В недельной программе погружения в профессию входили теоретическая и практическая части. Для гостей провели лекции по земледелию и почвоведению.

При этом, ключевая часть стажировки — закрепление полученных знаний на практике. Она прошла на базе опытной агротехнологической станции университета.

Преподавателями кафедры агрономии и защиты растений с участниками стажировки была проведена большая работа — изучены основные требования и отработана методика правильного отбора почвенных проб для получения показателей микроморфологии, биодиагностики и эколого-агрохимической оценки почв, также проведен анализ причин и факторов изменения свойств почв.

В завершение практической части прошел мастер-класс по закреплению навыков систематизации и оформления собранного материала. Стажеры не просто получали знания, а сразу применяли их в деле, пробовали свои силы в решении практических задач.

Сертификат о прохождении стажировки студенткой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Лили Саркисовой по программе «Почвоведение с основами геологии» вручила временно исполняющая обязанности ректора университета Елена Правдина.

Саркисова поблагодарила Елену Правдину и сотрудников кафедры агрономии и защиты растений за представленную возможность.