Стало известно о пострадавшем в ДТП с троллейбусом в Рязани

Авария случилась 31 июля, примерно в 9:30, на улице Гагарина. По предварительной информации полиции, 31-летний местный житель, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер» столкнулся с троллейбусом, за рулем которого был 61-летний рязанец. В результате водитель «Мицубиси» получил травмы. Его доставили в медучреждение. В троллейбусе пострадавших не зарегистрировано.

Стало известно о пострадавшем в ДТП с троллейбусом в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГАИ по региону.

Авария случилась 31 июля, примерно в 9:30, на улице Гагарина. По предварительной информации полиции, 31-летний местный житель, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер» столкнулся с троллейбусом, за рулем которого был 61-летний рязанец.

В результате водитель «Мицубиси» получил травмы. Его доставили в медучреждение. В троллейбусе пострадавших не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что на месте работала реанимация.