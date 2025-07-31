Семьям с двумя и более детьми предложили продлить ипотечные каникулы

В Правительстве России предложили увеличить срок ипотечных каникул для семей, в которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Как сообщила пресс-служба Кабмина РФ, данная мера направлена на поддержку многодетных семей и улучшение их финансового положения. Согласно новому предложению, срок кредитных каникул по ипотеке для таких семей может быть увеличен до полутора лет. Эта инициатива призвана помочь родителям в период адаптации к новым условиям жизни и снизить финансовую нагрузку на бюджеты семей.

В Правительстве России предложили увеличить срок ипотечных каникул для семей, в которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Как сообщила пресс-служба Кабмина РФ, данная мера направлена на поддержку многодетных семей и улучшение их финансового положения.

Согласно новому предложению, срок кредитных каникул по ипотеке для таких семей может быть увеличен до полутора лет. Эта инициатива призвана помочь родителям в период адаптации к новым условиям жизни и снизить финансовую нагрузку на бюджеты семей.