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Семейную пару из Рязани задержали за продажу нелегального алкоголя
В Рязани завершено расследование уголовного дела против 52-летнего мужчины и его 62-летней жены, обвиняемых в продаже алкогольной продукции без лицензии. Супруги систематически организовывали сбыт нелегального алкоголя, включая виски и водку. Мужчина закупал спиртные напитки оптом, разбавлял их и разливал в пластиковые емкости. В ноябре 2024 года полиция изъяла 7441 литр контрафактного алкоголя на сумму около 475 тысяч рублей. Оба признали вину. Уголовное дело направлено в суд, где им грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани завершено расследование уголовного дела против 52-летнего мужчины и его 62-летней жены, обвиняемых в хранении и продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере. Следствие установило, что супруги систематически организовывали продажу нелегального алкоголя, включая виски, текилу и водку популярных брендов.

По данным следственного отдела ОМВД России по Советскому району, мужчина, не являясь предпринимателем, осуществлял оптовые закупки спиртных напитков, которые затем разбавлял и разливал в пластиковые емкости. Нелегальную продукцию супруги сбывали своим постоянным клиентам с наценкой. В ноябре 2024 года их деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли 7441 литр алкогольной продукции, стоимостью около 475 тысяч рублей.

Исследование показало, что изъятые напитки не соответствовали стандартам и являлись контрафактными. Оба фигуранта признали свою вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело направлено в суд, где им грозит до шести лет лишения свободы.