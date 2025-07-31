Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России группу мигрантов

Депортации были подвергнуты шесть уроженцев стран Средней Азии и Закавказья. Ранее они совершили кражи, организацию незаконной миграции, неправомерный оборот средств платежей и поддельных документов и отбывали срок. Отмечается, что пребывание мигрантов признано нежелательным на территории страны. Принудительному выдворению подлежал гражданин страны Средней Азии за нарушение правил въезда и пребывания в России. Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово».

Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России семерых иностранцев. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Депортации были подвергнуты шесть уроженцев стран Средней Азии и Закавказья. Ранее они совершили кражи, организацию незаконной миграции, неправомерный оборот средств платежей и поддельных документов и отбывали срок.

Отмечается, что пребывание мигрантов признано нежелательным на территории страны.

Принудительному выдворению подлежал гражданин страны Средней Азии за нарушение правил въезда и пребывания в России.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.