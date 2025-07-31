Рязанские полицейские помогли спасти мужчину с инсультом

Экипаж ДПС в составе капитана полиции Михаила Федорова и лейтенанта Андрея Скрыпника патрулировали в Рыбном и увидели стоящего на дороге медработника, подающего знаки об остановке. Сотрудники отреагировали на просьбу и выяснили, что 70-летний пенсионер ждал супругу из медцентра. Внезапно ему стало плохо. Медсестра попросила помочь в транспортировке пенсионера из его личного автомобиля в карету скорой для экстренной госпитализации. Сотрудники ГАИ оказали помощь. В последствие выяснилось, что у мужчины случился инсульт. Мужчину оперативно доставили в медучреждение и оказали помощь.

Рязанские полицейские помогли спасти мужчину с инсультом. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Экипаж ДПС в составе капитана полиции Михаила Федорова и лейтенанта Андрея Скрыпника патрулировали в Рыбном и увидели стоящего на дороге медработника, подающего знаки об остановке.

Сотрудники отреагировали на просьбу и выяснили, что 70-летний пенсионер ждал супругу из медцентра. Внезапно ему стало плохо.

Медсестра попросила помочь в транспортировке пенсионера из его личного автомобиля в карету скорой для экстренной госпитализации. Сотрудники ГАИ оказали помощь.

В последствие выяснилось, что у мужчины случился инсульт. Мужчину оперативно доставили в медучреждение и оказали помощь.