Рязанцы рассказали, как борются с постотпускным стрессом

Согласно данным опроса, 16% рязанцев в первый рабочий день берутся за более простые задачи, а 14% стараются выспаться и не перегружать себя. 9% горожан пьют успокоительные. 30% возвращаются домой за 1-2 дня до выхода на работу. Мужчины, как показал опрос, чаще утверждают, что не испытывают стресса и возвращаются на работу отдохнувшими. Рязанцы с заработком от 100 тысяч рублей чаще тех, кто получает меньше, не испытывают неприятных ощущений при выходе на работу (44%).

Рязанцы рассказали, как борются с постотпускным стрессом. Об этом 31 июля сообщил SuperJob.

Согласно данным опроса, 16% рязанцев в первый рабочий день берутся за более простые задачи, а 14% стараются выспаться и не перегружать себя. 9% горожан пьют успокоительные. 30% возвращаются домой за 1-2 дня до выхода на работу.

Мужчины, как показал опрос, чаще утверждают, что не испытывают стресса. Они заявили, что возвращаются на работу отдохнувшими.

Рязанцы с заработком от 100 тысяч рублей чаще тех, кто получает меньше, не испытывают неприятных ощущений при выходе на работу (44%).