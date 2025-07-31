Рязанцев возмутили неработающие туалеты возле Орехового озера

По словам жителей, стационарный туалет не работает уже второй год. Посетителям пляжа в Лесопарке предлагают воспользоваться расположенным рядом биотуалетом. «Интересно, а зачем это собрали у Орехового озера, если оно так и не работает? А пляжный сезон уже заканчивается», — отметили в посте.

Рязанцев возмутили неработающие туалеты возле Орехового озера. Об этом сообщает паблик «Рязанский формат».

По словам жителей, стационарный туалет не работает уже второй год. Посетителям пляжа в Лесопарке предлагают воспользоваться расположенным рядом биотуалетом.

«Интересно, а зачем это собрали у Орехового озера, если оно так и не работает? А пляжный сезон уже заканчивается», — отметили в посте.