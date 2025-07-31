Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Удар был нанесен в ночь на 31 июля. При ударе ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности, ударные БПЛА. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников.