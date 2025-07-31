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Российские компании показали, как формируют кадровый потенциал для отрасли

На ежегодном Молодежном форуме «иВолга», прошедшем в Самарской области, состоялась премьера короткометражного профориентационного фильма, посвященного карьерному пути Николая Боровика, эксперта по дорожным покрытиям из рязанского Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы». Проект был создан тележурналистом Антоном Войцеховским и нацелен на освещение важности работы специалистов в дорожной и нефтеперерабатывающей отраслях.

В НИЦ «Газпромнефть — Битумные материалы» разрабатывают рецептуры вяжущих, адаптированные под различные условия эксплуатации. Также здесь занимаются тестированием дорожно-строительных материалов, включая битум и продукцию на его основе. Технологии предприятия имеют широкое применение в дорожном, аэродромном, промышленном и гражданском строительстве, при возведении тоннелей, метрополитена и мостовых сооружений. Стоит отметить, что каждая третья дорога в России построена с использованием битума «Газпром нефти».

Заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по работе с персоналом и организационному развитию Евгения Вышеславова подчеркнула значимость работы сотрудников компании для улучшения качества жизни людей и развития регионов. Она отметила, что фильм демонстрирует технологичность и вдохновляющий характер работы в отрасли. «Быть нашим сотрудником — значит, каждый день своим трудом вносить вклад в улучшение качества жизни людей, создавать материалы для безопасных и качественных дорог, жилых и промышленных объектов», — добавила Вышеславова.

Автор фильма Антон Войцеховский отметил, что его цель — освещать деятельность специалистов, которые зачастую остаются в тени, несмотря на их вклад в развитие и поддержание высокого уровня жизни. «Объекты, окружающие нас в современном мире, не возникают спонтанно. Продукты питания, представленные в розничной торговле, энергоснабжение и дорожно-транспортная сеть — все это является результатом целенаправленной деятельности специалистов различных профилей. Одной из своих задач я считаю освещать деятельность тех, благодаря которым у нас есть возможность наслаждаться комфортной и продолжительной жизнью», — сказал он.

Серия профориентационных видеофильмов является частью комплексной работы компании «Газпром нефть» по развитию кадрового потенциала энергетической отрасли. В фильме зрители погружаются в атмосферу современной дорожной лаборатории и могут проследить за ходом нескольких испытаний вместе с главным героем.