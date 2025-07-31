Путин подписал закон о расширении оснований для лишения гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий основания для лишения гражданства. Документ включает более 20 новых пунктов, среди которых: насильственные действия сексуального характера, публичные призывы к терроризму и его оправдание, тайное сотрудничество с иностранными государствами, поддержка решений международных организаций, в которых Россия не участвует, распространение нацистской символики, организация незаконной миграции, преступления сексуального характера против детей, производство и распространение детской порнографии, экстремистские преступления, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который значительно расширяет основания для лишения гражданства. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и включает более 20 новых пунктов.

Согласно изменениям, основанием для лишения гражданства теперь станут такие действия, как насильственные действия сексуального характера, публичные призывы к терроризму или его оправдание, а также тайное сотрудничество с иностранными государствами. В новый перечень также вошли содействие решениям международных организаций, в которых Россия не участвует, поддержка противника в действиях против безопасности государства и распространение нацистской символики.

Кроме того, закон включает основания, связанные с организацией незаконной миграции, преступлениями сексуального характера против несовершеннолетних, производством и распространением материалов с детской порнографией, а также любыми преступлениями, совершёнными по экстремистским мотивам. Лишение гражданства также возможно за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.

Новый закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Фото: kremlin.ru