Полицейские поймали в Рязани 17-летнего подростка за рулем мотоцикла

Подростка остановили на Касимовском шоссе. У него не было «прав». Подростка отстранили от управления. Родителям несовершеннолетнего выдано уведомление. Также возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, в соответствии с которой за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему «прав», грозит штраф 30 000 рублей.

Полицейские поймали в Рязани 17-летнего подростка за рулем мотоцикла. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Подростка остановили на Касимовском шоссе. У него не было «прав». Подростка отстранили от управления.

Родителям несовершеннолетнего выдано уведомление. Также возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, в соответствии с которой за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему «прав», грозит штраф 30 000 рублей.