Под Рязанью сгорел жилой дом

Инцидент произошел днем 30 июля в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В тушении участвовали 40 человек, 10 единиц техники, в том числе инженерной.