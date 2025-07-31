На парковке ТЦ в Рязани произошло ДТП

Авария произошла в четверг, 31 июля, на парковке ТЦ «Барс» на Московском шоссе. По словам очевидцев, водитель Hyundai протаранил несколько автомобилей. «С парковки „Хендай“ выезжал и врезался. Помяло машины здорово», — заявили рязанцы.