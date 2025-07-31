Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 31 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы. В отдельных районах пройдет ливень, град. Также ожидается шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.