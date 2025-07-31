Депутаты внесут в ГД проект о единых днях бесплатной парковки по всей стране

Авторы законопроекта — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин. По их словам, сейчас в регионах действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных местах в воскресенье и праздничные дни. И добавляют, что такая ситуация приводит к тому, что россияне в разных городах и регионах находятся в неравных условиях. В документе предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по праздничным дням, по воскресеньям и в иные дни.

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о единых днях бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране. Об этом 31 июля сообщило РИА Новости.

Авторы законопроекта — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин.

По их словам, сейчас в регионах действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных местах в воскресенье и праздничные дни. И добавляют, что такая ситуация приводит к тому, что россияне в разных городах и регионах находятся в неравных условиях.

В документе предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, по воскресеньям и в иные дни, установленные нормативно правовыми актами.