Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

На Ставрополье установится жаркая погода. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +40°C, пишет newstracker.ru. В период сильной жары запрещается разводить открытый огонь по причине повышенной пожароопасности, которая в отдельных районах достигнет 4-5 класса. Ранее в регионе бушевали масштабные пожары, в том числе в Невинномысске, где с возгоранием боролись более 10 часов.

Республика Удмуртия

В результате вмешательства общественников в Ижевске от мусора была очищена береговая линия реки Карлутки. Народный фронт направил соответствующее обращение в прокуратуру. Компанию, складировавшую строительные отходы, наказали, сообщает udm-info.ru. Также в суд поступило заявление с требованием об устранении несанкционированной свалки.

Ростовская область

На побережье Таганрогского залива в Ростовской области найдены десятки мертвых осетров, в том числе — краснокнижные виды. Рыба была обнаружена утром 28 июля рядом с аквапарком на улице Адмирала Крюйса, информирует rostovgazeta.ru. Причиной массовой гибели осетров, вероятно, является аномальная жара, но точные причины пока выясняются.

Республика Татарстан

В Татарстане продолжается возведение нового терминала казанского аэропорта. Строительные работы оцениваются в 20 млрд рублей. Площадь объекта превышает 31 тыс. кв. м. Терминал будет оборудован четырьмя телетрапами и большой парковкой. Его открытие запланировано на 2026 год, передает inkazan.ru. По сравнению с первоначальной версией проект был пересмотрен, строительство осуществляет компания «Ак Таш».

Волгоградская область

Археологи обнаружили стоянку древнего человека на берегу Волги. Недавно на объекте были завершены крупные археолого-палеонтологические работы. Исследовательская деятельность осуществлялась на территории побережья Волги и охватила территории в районах сел Черный Яр, Соленое Займище, Никольское и Копановка, пишут novostivolgograda.ru .

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде пять миллионов рублей будет направлено на борьбу с пробками. Деньги пойдут на объединение камер в городе в единую систему, информирует newsnn.ru . Данная система способна анализировать данные с камер «Безопасный город», которых в регионе насчитывается более 18 тысяч. Треть из них оснащена искусственным интеллектом. Камеры проводят подсчет автомобилей, измеряют скорость и определяют количество грузовиков и легковых автомобилей, движущихся по дороге.

Свердловская область

В Екатеринбурге ведется поиск преподавателей китайского языка для школ. В городе отмечается рост интереса школьников к китайскому, но не хватает учителей, которые могли бы его преподавать. Сейчас китайский изучается в десяти городских школах, и спрос растет быстрее, чем могут обеспечить возможности системы. По этой причине власти ищут новые пути решения проблемы, передает tagilcity.ru .

Оренбургская область

Ель из Башкирии стоимостью 280 тысяч рублей засохла в Оренбурге за год. В городе произошел скандал, причиной которого стала гибель ели в сквере им. Лебедева и Сираева. Дерево было приобретено городской администрацией в минувшем году за внушительную сумму в 280 тысяч рублей. Горожане с удивлением и досадой наблюдают, как ель, призванная радовать глаз и создавать праздничное настроение, стремительно теряет свои жизненные силы, информирует 56orb.ru .

Тюменская область

Стали известны самые необычные имена новорожденных горожан в июле. Тюмень взорвалась ономастическим бунтом: вместо «Анн» в ЗАГСах регистрируют Айкол и Севинж, а привычных всем «Михаилов» потеснили Абдул-Халим и Балага, сообщает nashgorod.ru .

Омская область

Прокуратура Омской области выступила с требованием об отмене резкого повышения тарифов ЖКХ. По информации gorod55.ru , надзорное ведомство направило в суд иск о признании недействительными указов губернатора и приказов Региональной энергетической комиссии, позволивших поднять допустимый рост тарифов с 16,1% до 39,6%. Прокуратура убеждена, что решение принято с нарушениями: инвестиционная программа «Тепловой компании» не была обеспечена финансированием, а расчеты — объективными данными.

Карелия

В Петрозаводске электросамокат столкнулся с автомобилем. 29-летний гражданин, управлявший СИМ, врезался в легковое авто. За рулем машины находился 22-летний водитель. Самокатчик получил травмы и был доставлен в стационар. Ведется проверка, пишет karelinform.ru .

Приморский край

На Дальнем Востоке заговорили о возрождении морского туризма. По сообщению vostokmedia.com , с 2026 года рейсовые суда начнут курсировать от Приморья до Сахалина, Курильских островов и Камчатки. До этого времени власти будут заниматься строительством и модернизацией причалов, обустройством таможенных и пограничных постов и формированием береговой инфраструктуры.

Башкирия

В Башкирии 16-летний подросток из Октябрьского стал фигурантом уголовного производства. Молодого человека обвиняют в стрельбе из пневматического пистолета в присутствии детей, передает mkset.ru . Известно, что юноша совершил выстрел в воздух, пытаясь разогнать шумевших под окнами ребят.

Краснодарский край

Стоимость клубники на Кубани за год выросла более чем на треть, достигнув 377 рублей за килограмм, сообщает kubanpress.ru . Резкий рост цен аналитики объясняют неблагоприятной весной, удорожанием удобрений и топлива, а также высоким спросом. Персики и абрикосы подорожали на 5%, а стоимость черешни, напротив, снизилась на 4%.

Хабаровский край

В школах Хабаровского края будет изучаться культура коренных народов через сказки и деревянные фигурки, информирует transsibinfo.com . В новом учебном году ребят познакомят с традициями и языками коренных народов Дальневосточного региона с помощью уникального игрового пособия — «Сказки и легенды коренных народов Хабаровского края». Проект был разработан при участии АКМНС, региональных властей и педагогов. Обучающий набор состоит из 100 деревянных фигурок, изображающих семьи коренных народов, растения, животных и местные символы — древние петроглифы и скалу Шаманка.

Новосибирск

Следственный комитет проводит проверку в новосибирском НМИЦ им. Академика Мешалкина. Причиной мероприятий стали подозрения во врачебной халатности, пишет atas.info. Сообщается, что после операции в теле у девятилетнего мальчика из Казахстана обнаружили 1,5-метровую струну от катетера. Следственные органы рассматривают дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Александр Бастрыкин лично потребовал разобраться в ситуации и ожидает доклад.

Челябинская область

В челябинском приюте для животных «Спаси меня» произошла добрая история: кошка Горошинка «усыновила» бельчонка, оставшегося без мамы. По информации kursdela.biz , детеныша нашли жители Озерска и передали в приют.

ХМАО

В Пыть-Яхе силовики проверяют бывшего спикера Городской Думы Дмитрия Уреки и чиновника Александра Горбачева — граждане подозреваются в незаконном захвате муниципальной земли. Муксун.fm сообщает, что центральный участок с видом на озеро, где ранее располагалось кафе «Ракета», перешел в собственность Уреки и Горбачева за 200 тысяч рублей. Местные предприниматели справедливо считают такую цену «смешной». Прежний собственник земли утверждает, что продал участок «из-за давления администрации».

Красноярский край

Жители Красноярского края вступают в драки в очередях за бесплатными курами, передает prmira.ru . Несушек начали раздавать населению после новости о закрытии птицефабрики. В огромных очередях, в которые выстроились местные, нередко возникают конфликты и даже драки. Поведение граждан осудила председатель районного совета депутатов.

Белгородская область

Жителей Белгородской области из приграничных населенных пунктов просят вернуться домой из ПВР. По информации bel.ru , беседы с людьми состоялись в двух ПВР. Предложение о возвращении в свои дома было сделано после оценки и анализа угроз, проведенных спецслужбами. Власти заверили граждан, что продолжат работать над усилением безопасности: установят укрытия, укрепят здания.

Пермский край