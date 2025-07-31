Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край
На Ставрополье установится жаркая погода. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +40°C, пишет
Республика Удмуртия
В результате вмешательства общественников в Ижевске от мусора была очищена береговая линия реки Карлутки. Народный фронт направил соответствующее обращение в прокуратуру. Компанию, складировавшую строительные отходы, наказали, сообщает
Ростовская область
На побережье Таганрогского залива в Ростовской области найдены десятки мертвых осетров, в том числе — краснокнижные виды. Рыба была обнаружена утром 28 июля рядом с аквапарком на улице Адмирала Крюйса, информирует
Республика Татарстан
В Татарстане продолжается возведение нового терминала казанского аэропорта. Строительные работы оцениваются в 20 млрд рублей. Площадь объекта превышает 31 тыс. кв. м. Терминал будет оборудован четырьмя телетрапами и большой парковкой. Его открытие запланировано на 2026 год, передает
Волгоградская область
Археологи обнаружили стоянку древнего человека на берегу Волги. Недавно на объекте были завершены крупные археолого-палеонтологические работы. Исследовательская деятельность осуществлялась на территории побережья Волги и охватила территории в районах сел Черный Яр, Соленое Займище, Никольское и Копановка, пишут
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде пять миллионов рублей будет направлено на борьбу с пробками. Деньги пойдут на объединение камер в городе в единую систему, информирует
Свердловская область
В Екатеринбурге ведется поиск преподавателей китайского языка для школ. В городе отмечается рост интереса школьников к китайскому, но не хватает учителей, которые могли бы его преподавать. Сейчас китайский изучается в десяти городских школах, и спрос растет быстрее, чем могут обеспечить возможности системы. По этой причине власти ищут новые пути решения проблемы, передает
Оренбургская область
Ель из Башкирии стоимостью 280 тысяч рублей засохла в Оренбурге за год. В городе произошел скандал, причиной которого стала гибель ели в сквере им. Лебедева и Сираева. Дерево было приобретено городской администрацией в минувшем году за внушительную сумму в 280 тысяч рублей. Горожане с удивлением и досадой наблюдают, как ель, призванная радовать глаз и создавать праздничное настроение, стремительно теряет свои жизненные силы, информирует
Тюменская область
Стали известны самые необычные имена новорожденных горожан в июле. Тюмень взорвалась ономастическим бунтом: вместо «Анн» в ЗАГСах регистрируют Айкол и Севинж, а привычных всем «Михаилов» потеснили Абдул-Халим и Балага, сообщает
Омская область
Прокуратура Омской области выступила с требованием об отмене резкого повышения тарифов ЖКХ. По информации
Карелия
В Петрозаводске электросамокат столкнулся с автомобилем. 29-летний гражданин, управлявший СИМ, врезался в легковое авто. За рулем машины находился 22-летний водитель. Самокатчик получил травмы и был доставлен в стационар. Ведется проверка, пишет
Приморский край
На Дальнем Востоке заговорили о возрождении морского туризма. По сообщению
Башкирия
В Башкирии 16-летний подросток из Октябрьского стал фигурантом уголовного производства. Молодого человека обвиняют в стрельбе из пневматического пистолета в присутствии детей, передает
Краснодарский край
Стоимость клубники на Кубани за год выросла более чем на треть, достигнув 377 рублей за килограмм, сообщает
Хабаровский край
В школах Хабаровского края будет изучаться культура коренных народов через сказки и деревянные фигурки, информирует
Новосибирск
Следственный комитет проводит проверку в новосибирском НМИЦ им. Академика Мешалкина. Причиной мероприятий стали подозрения во врачебной халатности, пишет
Челябинская область
В челябинском приюте для животных «Спаси меня» произошла добрая история: кошка Горошинка «усыновила» бельчонка, оставшегося без мамы. По информации
ХМАО
В Пыть-Яхе силовики проверяют бывшего спикера Городской Думы Дмитрия Уреки и чиновника Александра Горбачева — граждане подозреваются в незаконном захвате муниципальной земли.
Красноярский край
Жители Красноярского края вступают в драки в очередях за бесплатными курами, передает
Белгородская область
Жителей Белгородской области из приграничных населенных пунктов просят вернуться домой из ПВР. По информации
Пермский край
В Пермском крае в два раза увеличилось количество фальшивых денег, сообщает