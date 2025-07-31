Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

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Ставропольский край

На Ставрополье установится жаркая погода. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +40°C, пишет newstracker.ru. В период сильной жары запрещается разводить открытый огонь по причине повышенной пожароопасности, которая в отдельных районах достигнет 4-5 класса. Ранее в регионе бушевали масштабные пожары, в том числе в Невинномысске, где с возгоранием боролись более 10 часов.

Республика Удмуртия

В результате вмешательства общественников в Ижевске от мусора была очищена береговая линия реки Карлутки. Народный фронт направил соответствующее обращение в прокуратуру. Компанию, складировавшую строительные отходы, наказали, сообщает udm-info.ru. Также в суд поступило заявление с требованием об устранении несанкционированной свалки.

Ростовская область

На побережье Таганрогского залива в Ростовской области найдены десятки мертвых осетров, в том числе — краснокнижные виды. Рыба была обнаружена утром 28 июля рядом с аквапарком на улице Адмирала Крюйса, информирует rostovgazeta.ru. Причиной массовой гибели осетров, вероятно, является аномальная жара, но точные причины пока выясняются.

Республика Татарстан

В Татарстане продолжается возведение нового терминала казанского аэропорта. Строительные работы оцениваются в 20 млрд рублей. Площадь объекта превышает 31 тыс. кв. м. Терминал будет оборудован четырьмя телетрапами и большой парковкой. Его открытие запланировано на 2026 год, передает inkazan.ru. По сравнению с первоначальной версией проект был пересмотрен, строительство осуществляет компания «Ак Таш».

Волгоградская область

Археологи обнаружили стоянку древнего человека на берегу Волги. Недавно на объекте были завершены крупные археолого-палеонтологические работы. Исследовательская деятельность осуществлялась на территории побережья Волги и охватила территории в районах сел Черный Яр, Соленое Займище, Никольское и Копановка, пишут novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде пять миллионов рублей будет направлено на борьбу с пробками. Деньги пойдут на объединение камер в городе в единую систему, информирует newsnn.ru. Данная система способна анализировать данные с камер «Безопасный город», которых в регионе насчитывается более 18 тысяч. Треть из них оснащена искусственным интеллектом. Камеры проводят подсчет автомобилей, измеряют скорость и определяют количество грузовиков и легковых автомобилей, движущихся по дороге.

Свердловская область

В Екатеринбурге ведется поиск преподавателей китайского языка для школ. В городе отмечается рост интереса школьников к китайскому, но не хватает учителей, которые могли бы его преподавать. Сейчас китайский изучается в десяти городских школах, и спрос растет быстрее, чем могут обеспечить возможности системы. По этой причине власти ищут новые пути решения проблемы, передает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Ель из Башкирии стоимостью 280 тысяч рублей засохла в Оренбурге за год. В городе произошел скандал, причиной которого стала гибель ели в сквере им. Лебедева и Сираева. Дерево было приобретено городской администрацией в минувшем году за внушительную сумму в 280 тысяч рублей. Горожане с удивлением и досадой наблюдают, как ель, призванная радовать глаз и создавать праздничное настроение, стремительно теряет свои жизненные силы, информирует 56orb.ru.

Тюменская область

Стали известны самые необычные имена новорожденных горожан в июле. Тюмень взорвалась ономастическим бунтом: вместо «Анн» в ЗАГСах регистрируют Айкол и Севинж, а привычных всем «Михаилов» потеснили Абдул-Халим и Балага, сообщает nashgorod.ru.

Омская область

Прокуратура Омской области выступила с требованием об отмене резкого повышения тарифов ЖКХ. По информации gorod55.ru, надзорное ведомство направило в суд иск о признании недействительными указов губернатора и приказов Региональной энергетической комиссии, позволивших поднять допустимый рост тарифов с 16,1% до 39,6%. Прокуратура убеждена, что решение принято с нарушениями: инвестиционная программа «Тепловой компании» не была обеспечена финансированием, а расчеты — объективными данными.

Карелия

В Петрозаводске электросамокат столкнулся с автомобилем. 29-летний гражданин, управлявший СИМ, врезался в легковое авто. За рулем машины находился 22-летний водитель. Самокатчик получил травмы и был доставлен в стационар. Ведется проверка, пишет karelinform.ru.

Приморский край

На Дальнем Востоке заговорили о возрождении морского туризма. По сообщению vostokmedia.com, с 2026 года рейсовые суда начнут курсировать от Приморья до Сахалина, Курильских островов и Камчатки. До этого времени власти будут заниматься строительством и модернизацией причалов, обустройством таможенных и пограничных постов и формированием береговой инфраструктуры.

Башкирия

В Башкирии 16-летний подросток из Октябрьского стал фигурантом уголовного производства. Молодого человека обвиняют в стрельбе из пневматического пистолета в присутствии детей, передает mkset.ru. Известно, что юноша совершил выстрел в воздух, пытаясь разогнать шумевших под окнами ребят.

Краснодарский край

Стоимость клубники на Кубани за год выросла более чем на треть, достигнув 377 рублей за килограмм, сообщает kubanpress.ru. Резкий рост цен аналитики объясняют неблагоприятной весной, удорожанием удобрений и топлива, а также высоким спросом. Персики и абрикосы подорожали на 5%, а стоимость черешни, напротив, снизилась на 4%.

Хабаровский край

В школах Хабаровского края будет изучаться культура коренных народов через сказки и деревянные фигурки, информирует transsibinfo.com. В новом учебном году ребят познакомят с традициями и языками коренных народов Дальневосточного региона с помощью уникального игрового пособия — «Сказки и легенды коренных народов Хабаровского края». Проект был разработан при участии АКМНС, региональных властей и педагогов. Обучающий набор состоит из 100 деревянных фигурок, изображающих семьи коренных народов, растения, животных и местные символы — древние петроглифы и скалу Шаманка.

Новосибирск

Следственный комитет проводит проверку в новосибирском НМИЦ им. Академика Мешалкина. Причиной мероприятий стали подозрения во врачебной халатности, пишет atas.info. Сообщается, что после операции в теле у девятилетнего мальчика из Казахстана обнаружили 1,5-метровую струну от катетера. Следственные органы рассматривают дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Александр Бастрыкин лично потребовал разобраться в ситуации и ожидает доклад.

Челябинская область

В челябинском приюте для животных «Спаси меня» произошла добрая история: кошка Горошинка «усыновила» бельчонка, оставшегося без мамы. По информации kursdela.biz, детеныша нашли жители Озерска и передали в приют.

ХМАО

В Пыть-Яхе силовики проверяют бывшего спикера Городской Думы Дмитрия Уреки и чиновника Александра Горбачева — граждане подозреваются в незаконном захвате муниципальной земли. Муксун.fm сообщает, что центральный участок с видом на озеро, где ранее располагалось кафе «Ракета», перешел в собственность Уреки и Горбачева за 200 тысяч рублей. Местные предприниматели справедливо считают такую цену «смешной». Прежний собственник земли утверждает, что продал участок «из-за давления администрации».

Красноярский край

Жители Красноярского края вступают в драки в очередях за бесплатными курами, передает prmira.ru. Несушек начали раздавать населению после новости о закрытии птицефабрики. В огромных очередях, в которые выстроились местные, нередко возникают конфликты и даже драки. Поведение граждан осудила председатель районного совета депутатов.

Белгородская область

Жителей Белгородской области из приграничных населенных пунктов просят вернуться домой из ПВР. По информации bel.ru, беседы с людьми состоялись в двух ПВР. Предложение о возвращении в свои дома было сделано после оценки и анализа угроз, проведенных спецслужбами. Власти заверили граждан, что продолжат работать над усилением безопасности: установят укрытия, укрепят здания.

Пермский край

В Пермском крае в два раза увеличилось количество фальшивых денег, сообщает properm.ru. Известно, что чаще всего в стране выявляют пятитысячные поддельные банкноты. За второй квартал по всей России удалось выявить свыше тысячи фальшивых банкнот достоинством пять тысяч рублей, а тысячные купюры заняли второе место — было обнаружено 555 фальшивок.