Банк России установил новый курс доллара

Банк России установил на 1 августа официальный курс доллара на уровне 80,32 рубля, а евро — 91,88 рубля. За сутки американская валюта упала на 1,52 рубля, европейская — на 3,08 рубля. Несмотря на утреннее падение до 77,8 рубля, доллар вернулся к отметке около 80 рублей. Эксперты связывают такие колебания с действиями крупных игроков рынка. Прогнозируется дальнейшее ослабление рубля к концу года до 95 рублей за доллар.

Банк России отреагировал на резкие колебания курсов валют в ходе внебиржевых торгов 31 июля, установив на 1 августа официальный курс доллара на уровне 80,32 рубля, а евро — 91,88 рубля. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, курсы американской и европейской валют снизились за день на 1,52 и 3,08 рубля соответственно.

На утренних торгах доллар резко упал до 77,8 рубля, однако после этого скорректировался и продолжил торговаться около 80 рублей. В начале недели курс доллара поднимался выше 83 рублей, что делает текущие колебания особенно заметными.

По словам главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, причиной столь быстрого «отыгрыша» рубля стало «разовое изменение позиций крупных игроков». Она также отметила, что прогноз о потенциальном ослаблении национальной валюты к концу года до уровней выше 95 рублей за доллар остается актуальным.