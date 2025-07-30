Жительницу Сасова осудят за мошенничество при получении материнского капитала
По данным прокуратуры, женщина оформила маткапитал на второго ребенка, который в действительности не был рожден. Мать заключила договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств, чтобы обналичить деньги. Женщина получила более 775 тыс. рублей. Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).
Жительницу Сасова осудят за мошенничество при получении материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным прокуратуры, женщина оформила маткапитал на второго ребенка, который в действительности не был рожден. Мать заключила договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств, чтобы обналичить деньги.
Женщина получила более 775 тыс. рублей.
Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).