В Рязанской области подешевел сахар и подорожал кофе. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.
В июне сахар подешевел на 4,1%. Отмечается, что предложений на рынке стало больше, магазины продавали товар по скидке.
Яйца продолжили дешеветь из-за увеличения предложения внутри страны. Их выпуск наращивали и рязанские производители. В июне десяток яиц стоил на 7,9% меньше, чем в мае, и на 25,5% меньше, чем в июне 2025 года.
Цены на кофе выросли по сравнению с маем на 2%. Это связано с ростом цен на сырье, который произошел из-за сокращения производства в основных странах-поставщиках.
В регионе также подорожала мебель и медицинские товары: на цены повлияли издержки производителей.
Заметнее всего в июне выросли цены на услуги. Междугородние пассажирские перевозчики подняли стоимость проезда в автобусе из-за увеличения стоимости запчастей и обслуживания транспорта.
Как отметили в пресс-службе регулятора, годовая инфляция в Рязанской области замедляется третий месяц подряд.
Ранее сообщалось, что по итогам июня она составила 9,8%.