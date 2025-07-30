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В Рязанской области подешевел сахар и подорожал кофе
В июне сахар подешевел на 4,1%. Отмечается, что предложений на рынке стало больше, магазины продавали товар по скидке. Яйца продолжили дешеветь из-за увеличения предложения внутри страны. Их выпуск наращивали и рязанские производители. В июне десяток яиц стоил на 7,9% меньше, чем в мае, и на 25,5% меньше, чем в июне 2025 года. Цены на кофе выросли по сравнению с маем на 2%. Это связано с ростом цен на сырье, который произошел из-за сокращения производства в основных странах-поставщиках.

В Рязанской области подешевел сахар и подорожал кофе. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

В июне сахар подешевел на 4,1%. Отмечается, что предложений на рынке стало больше, магазины продавали товар по скидке.

Яйца продолжили дешеветь из-за увеличения предложения внутри страны. Их выпуск наращивали и рязанские производители. В июне десяток яиц стоил на 7,9% меньше, чем в мае, и на 25,5% меньше, чем в июне 2025 года.

Цены на кофе выросли по сравнению с маем на 2%. Это связано с ростом цен на сырье, который произошел из-за сокращения производства в основных странах-поставщиках.

В регионе также подорожала мебель и медицинские товары: на цены повлияли издержки производителей.

Заметнее всего в июне выросли цены на услуги. Междугородние пассажирские перевозчики подняли стоимость проезда в автобусе из-за увеличения стоимости запчастей и обслуживания транспорта.

Как отметили в пресс-службе регулятора, годовая инфляция в Рязанской области замедляется третий месяц подряд.

Ранее сообщалось, что по итогам июня она составила 9,8%.