В Рязанской области нашли труп
Инцидент произошел утром 30 июля. В районе деревни Степановка в Михайловском районе волонтеры нашли труп мужчины, пропавшего накануне. «Волонтерами ПСО Мещера было обнаружено тело мужчины, пропавшего 29 июля в Михайловском районе», — отметили в посте. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области нашли труп. Об этом сообщает ПСО «Мещера».
Инцидент произошел утром 30 июля. В районе деревни Степановка в Михайловском районе волонтеры нашли труп мужчины, пропавшего накануне.
«Волонтерами ПСО Мещера было обнаружено тело мужчины, пропавшего 29 июля в Михайловском районе», — отметили в посте.
Официальная информация уточняется.