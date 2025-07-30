В Рязанской области нашли труп

Инцидент произошел утром 30 июля. В районе деревни Степановка в Михайловском районе волонтеры нашли труп мужчины, пропавшего накануне. «Волонтерами ПСО Мещера было обнаружено тело мужчины, пропавшего 29 июля в Михайловском районе», — отметили в посте. Официальная информация уточняется.