В Рязани задержали наркозакладчика

По данным полиции, 20-летний молодой человек недавно вступил в контакт с представителями нелегального интернет-магазина и договорился о «легкой подработке». В его квартире, которую он снимал в Олимпийском городке, оперативники нашли гашиш в свертках, электронные весы и упаковочные материалы. Также в Московском районе Рязани полицейские обнаружили 2 закладки, которые ранее сделал рязанец. Из незаконного оборота изъято 35 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 20-летний молодой человек недавно вступил в контакт с представителями нелегального интернет-магазина и договорился о «легкой подработке». В его квартире, которую он снимал в Олимпийском городке, оперативники нашли гашиш в свертках, электронные весы и упаковочные материалы.

Также в Московском районе Рязани полицейские обнаружили 2 закладки, которые ранее сделал рязанец.

Из незаконного оборота изъято 35 граммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело.