В Рязани бесплатно покажут фильм о героях-железнодорожниках

В Рязани состоятся бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы», посвященного подвигу железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-служба ОАО «РЖД».
Мероприятия приурочены к 80-летию Победы, Году железнодорожной славы в ОАО «РЖД» и Дню железнодорожника.
Фильм состоит из семи новелл, каждая из которых рассказывает о героизме железнодорожников, которые в годы войны стали важным связующим звеном между фронтом и тылом. Под постоянными бомбёжками они рисковали своими жизнями, обеспечивая доставку личного состава, техники, снарядов и продовольствия на фронт, а также эвакуацию раненых и мирных жителей на восток.
Показы фильма пройдут в кинотеатре «Кинолюкс» в ТЦ «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) в следующие даты: 1 августа в 19:00, 2 августа в 16:00 и 3 августа в 12:00.
Возрастное ограничение — 18+