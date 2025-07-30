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В Рязани бесплатно покажут фильм о героях-железнодорожниках
В Рязани состоятся бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы», посвященного подвигу железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Фильм состоит из семи новелл, каждая из которых рассказывает о героизме железнодорожников, которые в годы войны стали важным связующим звеном между фронтом и тылом. Показы фильма пройдут в кинотеатре «Кинолюкс» в ТЦ «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) в следующие даты: 1 августа в 19:00, 2 августа в 16:00 и 3 августа в 12:00. Возрастное ограничение — 18+

В Рязани состоятся бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы», посвященного подвигу железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-служба ОАО «РЖД».

Мероприятия приурочены к 80-летию Победы, Году железнодорожной славы в ОАО «РЖД» и Дню железнодорожника.

Фильм состоит из семи новелл, каждая из которых рассказывает о героизме железнодорожников, которые в годы войны стали важным связующим звеном между фронтом и тылом. Под постоянными бомбёжками они рисковали своими жизнями, обеспечивая доставку личного состава, техники, снарядов и продовольствия на фронт, а также эвакуацию раненых и мирных жителей на восток.

Показы фильма пройдут в кинотеатре «Кинолюкс» в ТЦ «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) в следующие даты: 1 августа в 19:00, 2 августа в 16:00 и 3 августа в 12:00.

Возрастное ограничение — 18+