В России запретили выпуск на рынок китайских грузовиков

Грузовики Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak запретили в России. К причинам запрета отнесли несоответствия автомобилей обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, установки устройства вызова экстренных оперативных служб и идентификации органов управления транспортным средством.

В России запретили выпуск на рынок китайских грузовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Грузовики Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak запретили в России. К причинам запрета отнесли несоответствия автомобилей обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, установки устройства вызова экстренных оперативных служб и идентификации органов управления транспортным средством.