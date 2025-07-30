В России запретили выпуск на рынок китайских грузовиков
Грузовики Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak запретили в России. К причинам запрета отнесли несоответствия автомобилей обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, установки устройства вызова экстренных оперативных служб и идентификации органов управления транспортным средством.
В России запретили выпуск на рынок китайских грузовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
Грузовики Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak запретили в России. К причинам запрета отнесли несоответствия автомобилей обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, установки устройства вызова экстренных оперативных служб и идентификации органов управления транспортным средством.