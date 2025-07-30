В России цены снизились вторую неделю подряд

С 22 по 28 июля в России наблюдается снижение цен уже вторую неделю подряд, сообщает пресс-служба Росстата. За минувшую неделю инфляция замедлилась до 9,02%, а показатель дефляции составил 0,05%. Наибольшее падение цен за отчетный период зафиксировано на картофель, который подешевел на 9,7%, и белокочанную капусту с падением на 7,4%. Также значительно снизились цены на морковь (минус 6,5%), репчатый лук (минус 5,2%), помидоры (минус 5%) и огурцы (минус 1,7%). В среднем цены на фрукты и овощи за неделю упали на 4,1%.

С 22 по 28 июля в России наблюдается снижение цен уже вторую неделю подряд, сообщает пресс-служба Росстата. За минувшую неделю инфляция замедлилась до 9,02%, а показатель дефляции составил 0,05%.

Наибольшее падение цен за отчетный период зафиксировано на картофель, который подешевел на 9,7%, и белокочанную капусту с падением на 7,4%. Также значительно снизились цены на морковь (минус 6,5%), репчатый лук (минус 5,2%), помидоры (минус 5%) и огурцы (минус 1,7%). В среднем цены на фрукты и овощи за неделю упали на 4,1%.