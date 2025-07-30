В работе сайта и приложения «ВкусВилл» произошел сбой

Отмечается, что произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и приложения, утечек данных нет, это не кибератака. В компании работают над восстановлением доступа к ресурсам.

В работе сайта и приложения «ВкусВилл» произошел сбой. Об этом 30 июля сообщило РИА Новости.

Отмечается, что произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и приложения, утечек данных нет, это не кибератака.

В компании работают над восстановлением доступа к ресурсам.