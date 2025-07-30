В одном из районов Рязанской области ввели карантин по повилике
Чтобы сорняк-паразит не распространился, ведомство установило карантинную фитосанитарную зону площадью 384,8 га на земельном участке около поселка Урицкий Сараевского района.
В Сараевском районе у поселка Урицкий обнаружили очаг повилики, из-за чего ввели карантин. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Чтобы сорняк-паразит не распространился, ведомство установило карантинную фитосанитарную зону площадью 384,8 га на земельном участке около поселка Урицкий Сараевского района.